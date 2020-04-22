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    1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? Bakan Selçuk açıkladı

    Giriş Tarihi: 22.04.2020, 18:43

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, A Haber'e konuk oldu. Bakan Selçuk, "1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır, kimler yararlanacak?" sorularına da yanıt verdi. İşte Bakan'ın açıklamaları...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, A Haber canlı yayınına katıldı. Yayında soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, sosyal yardımlar konusunda pazartesi itibarıyla 3. faza geçildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını kimlerin alabileceğine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

    İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar...

    İlk baştan itibaren pandemi sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı adı altında çok kapsamlı bir sosyal koruma kalkanı oluşturduk. Bu sosyal koruma kalkanı da bizim için 3 ana başlık altında dağılmıştı. Bunlardan bir tanesi sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, ikincisi sosyal hizmetlerde aldığımız önlemler, üçüncüsü ise sosyal yardımlardı.

    Sosyal yardımları da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Bakan Berat Albayrak ile beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde 3 faz altında topladık. Bu üç fazdan ilkine 2,1 milyon aileye 1000'er TL destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımları alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde. Biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerini de bu hafta içerisinde yine tamamlamaya çalışıyoruz. Ayrıca pazartesiden itibaren kabine sürecinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde faz 3'ü de başlattık. Faz 3'te de e-Devlet sistemi üzerinden başvurular almaya başladık.

    E-DEVLET'TEN MÜRACAAT EDEMEYECEKLER NE YAPACAK?

    Bizim sahada 1003 tane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız her daim periyodik olarak ailelerimize destek olmaya devam edecekler. e-Devlet üzerinden açtığımız bu hane bazlı sisteme ailede bir kişinin e-Devlet şifresi varsa başvurabiliyorlar. Herhangi bir koşulda başvuramayanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile bu sistemden yararlanabilecekler.

    Faz 3'teki başvurularımız pazartesi itibarıyla açıldı. Şu anda talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz. Ancak şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın başvuru aldık. Sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına başvuruları 5'e ayırdık. TC Kimlik Numarasının son hanesine göre vatandaşlarımız başvurularını yapacak. Cumartesi-Pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvurabilecek.

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