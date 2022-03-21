1915 Çanakkale Köprüsü ile ring tamamlandı! İki kıta arası artık 6 dakika

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/1915-canakkale-koprusu-ile-ring-tamamlandi-iki-kita-arasi-artik-6-dakika" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilmesi planlanan Marmara Otoyol Ringi projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla tamamlandı. Ülkenin en yoğun trafiğinin yaşandığı İstanbul, Sakarya ve Kocaeli güzergahının yüksek standartlı Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlanmasıyla Avrupa ile Asya kıtaları arasında doğal köprü konumundaki Türkiye, kıtalar arası taşımacılığın en önemli merkezi haline geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün araç geçişlerine açılmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak ve daha sonra geçiş bedeli 200 lira olacak olan köprüyü merak eden vatandaşlar Lapseki (Asya) viyadüğüne akın etti. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.