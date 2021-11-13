1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru! Başkan Erdoğan, son tabliye yerleştirme törenine katılacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/1915-canakkale-koprusunde-sona-dogru-baskan-erdogan-son-tabliye-yerlestirme-torenine-katilacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bugün düzenlenecek, araç geçiş yolunun son tabliye yerleştirme törenine katılacak. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından tamamlanma aşamasına geldi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı. Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.