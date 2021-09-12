1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru! İşte çalışmalarda son durum

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/1915-canakkale-koprusunde-sona-dogru-iste-calismalarda-son-durum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak olan köprü tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Bölgedeki son çalışmaları A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.