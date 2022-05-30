1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödül! En çok istihdam sağlayan proje

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/1915-canakkale-koprusune-odul-en-cok-istihdam-saglayan-proje" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, 2021 yılında Çanakkale’nin en çok sigortalı istihdamı sağlayan, en çok prim ödeyen, en çok engelli istihdamı sağlayan ve en çok kadın sigortalı istihdamı sağlayan şirketi ödüllerine layık bulundu.Projede 15 farklı ülkeden yaklaşık 30 bin kişi çalıştı. 700’den fazla Türk mühendisin görev aldığı 1915Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, istihdam ettiği kadın mühendislerle de adından söz ettirdi. İki kıta arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya indiren ve planlanan diğer otoyollar ile Batı Anadolu ile Avrupa ülkeleri arasında doğrudan bağlantı sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, 4 yıllık rekor yapım süresiyle dünya inşaat tarihine geçti. A Haber'den Vedat Sezer detayları aktardı.