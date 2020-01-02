2020 kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı 2020 tavanı ne kadar olacak?

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Kıdem tazminatı ile ilgili 2020 yılında yapılacak olan düzenlemeleri milyonlarca çalışan merakla bekliyor. Asgari ücrete gelen yüzde 15'lik zam ile birlikte 2020 kıdem tazminatı ücretleri de belirlendi. 2020 yılı için yeniden belirlenen kıdem tazminatı taban ve tavan ücretinden sonra kıdem tazminatı hesaplama merak konusu oldu. İşte 2020 kıdem tazminatı hesaplama...

Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek.

Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor. 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek.Sadece zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lira olacak. Yüzde 11-12 arasında beklenen yıl sonu enflasyonuna göre bu artış yüzde 5'i bulacak.

Bu durumda kıdem tazminatı tavanı 6 bin 698 lira 86 kuruşa çıkacak. Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunduğu için 2020'deki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanacak.

Örneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2019'da 25.584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29.430 liraya çıkacak. Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak.

2020 KIDEM TAZMİNATI TAVANI 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK

2020 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanının memur maaş zammı oranınca yaklaşık yüzde 5 oranında artması bekleniyor. Böylece kıdem tazminatı tavanı 6700 lira seviyelerine çıkabilir. Bu konuyla ilgili olarak enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 3 Ocak 2020 tarihinde enflasyon rakamları açıklanacak ve kıdem tazminatı tavanı resmen belli olacak.