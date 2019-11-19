2020'de asgari ücret ne kadar olacak?

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'Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?' sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Geçen sene yapılan zam ile birlikte asgari ücret 2.020 TL olarak belirlenmişti. Aralık ayı itibari ile asgari ücret ile ilgili çalışmalar başlayacak. Peki asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili tahminlerini paylaştı.

Milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunun yanıtını merak ediyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranıyla yapılan zam oranıyla ilgili tahminlerde bulundu. Tahminlere göre gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre asgari ücretin en az 2300 ile 2400 arasında olabileceğini söyleyen Faruk Erdem, bu rakamın üstünde de bir zam olabileceğini de söyledi.