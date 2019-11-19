 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekonomi > 2020'de asgari ücret ne kadar olacak?

2020'de asgari ücret ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 19.11.2019, 17:22

'Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?' sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Geçen sene yapılan zam ile birlikte asgari ücret 2.020 TL olarak belirlenmişti. Aralık ayı itibari ile asgari ücret ile ilgili çalışmalar başlayacak. Peki asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili tahminlerini paylaştı.

Milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunun yanıtını merak ediyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranıyla yapılan zam oranıyla ilgili tahminlerde bulundu. Tahminlere göre gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre asgari ücretin en az 2300 ile 2400 arasında olabileceğini söyleyen Faruk Erdem, bu rakamın üstünde de bir zam olabileceğini de söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2020'de asgari ücret ne kadar olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Muğla'da uyuyan sürücünün aydınlatma direğini devirdiği anlar kamerada
Muğla'da uyuyan sürücünün aydınlatma direğini devirdiği anlar kamerada
Tank palet fabrikası ile ilgili gerçekler
Tank palet fabrikası ile ilgili gerçekler
Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler
Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı! Yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı! Yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı
Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması
Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması
Bakıcı Desteği Başvuruları Başladı
Bakıcı desteği başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır?
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Alışveriş tutkunları dikkat! '11.11 indirimi' gerçekten var mı? Ürünlere gerçekten indirim yapılıyor mu? İşte detaylar...
Alışveriş tutkunları dikkat! '11.11 indirimi' gerçekten var mı? Ürünlere gerçekten indirim yapılıyor mu? İşte detaylar...
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor