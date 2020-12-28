Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2021 asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücreti açıkladı. Bakan Selçuk, '1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, Brüt 3.577 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir.' ifadelerini kullandı.
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