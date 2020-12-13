24 günde 20,7 milyarlık alacak yapılandırıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/24-gunde-207-milyarlik-alacak-yapilandirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yasadan yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, geçen sürede 20 milyar 662 milyon liralık vergi ve diğer bazı alacaklar yapılandırıldı.

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. İlk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor. Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler kanunun imkanlarından yararlanamıyor. Yapılandırma için başvurular 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.