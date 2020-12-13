  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi 24 günde 20,7 milyarlık alacak yapılandırıldı

    24 günde 20,7 milyarlık alacak yapılandırıldı

    Giriş Tarihi: 13.12.2020, 12:50

    Yasadan yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, geçen sürede 20 milyar 662 milyon liralık vergi ve diğer bazı alacaklar yapılandırıldı.

    Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. İlk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor. Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler kanunun imkanlarından yararlanamıyor. Yapılandırma için başvurular 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    24 günde 20,7 milyarlık alacak yapılandırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    SMA hastası Ayaz bebek, destek bekliyor
    SMA hastası Ayaz bebek, destek bekliyor
    Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'de
    Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'de
    Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı
    Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe
    Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
    Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
    Yunan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 17 göçmen kurtarıldı
    Yunan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 17 göçmen kurtarıldı
    Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı
    Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı
    Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
    Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?
    İşsizlik rakamları açıklandı
    İşsizlik rakamları açıklandı
    1915 Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
    1915 Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
    Türkiye ekonomisi büyüdü!
    Türkiye ekonomisi büyüdü!
    Asgari ücret ne kadar olacak?
    Asgari ücret ne kadar olacak?