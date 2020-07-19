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    Yeniasır TV Ekonomi 2.el araba fiyatlarındaki artış sürüyor

    2.el araba fiyatlarındaki artış sürüyor

    Giriş Tarihi: 19.07.2020, 16:59

    2. el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde ikinci el araba piyasasında yaşanan yüksek fiyatlandırma sonrası gelecek ÖTV indirimi bekleniyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi bankaların taşıt kredi faizlerinde yaptığı indirimler sonrası araba piyasasının yükselmesi araç sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. ÖTV indiriminin gelmesi ve sıfır arabaların piyasaya sürülmesinin ardından fiyatların normale dönmesi bekleniyor.

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