3600 ek gösterge ile neler değişecek?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 3600 ek gösterge zammının detayları belli olmaya başladı. Milyonlarca memur tarafından beklenen 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Emekli maaşlarını da etkileyecek mi? Detayları A Para Editörü Bora Balar, A Haber canlı yayınında anlattı.