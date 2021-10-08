Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 3600 ek gösterge zammının detayları belli olmaya başladı. Milyonlarca memur tarafından beklenen 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Emekli maaşlarını da etkileyecek mi? Detayları A Para Editörü Bora Balar, A Haber canlı yayınında anlattı.
3600 ek gösterge ile neler değişecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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