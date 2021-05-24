700 bin kamu işçisinin maaş zammı belli oluyor! 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak?

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Yaklaşık 10 milyon kamuda çalışan işçi, memur ve memur emeklisinin gözü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrildi. Yaklaşık 720 bin kamu işçisi için pazarlık başlarken, Ağustos ayında da 3.5 milyon memur, 5.5 milyon memur emeklisi için ücret ve maaşlarda yapılacak artış için masaya oturulacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.