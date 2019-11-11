Alışveriş tutkunlarının yıl boyunca büyük bir merakla beklediği üç büyük indirimin ilki başladı. Peki ürünlerde gerçekten de indirim var mı? '11.11 İndirimi' gerçekten var mı? Ürünlere gerçekten indirim yapılıyor mu? Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, alışveriş tutkunlarını uyararak, "Yok '11.11.' bahane. Aslında önce bindirim sonra indirim var" ifadelerini kullandı.
Alışveriş tutkunları dikkat! '11.11 indirimi' gerçekten var mı? Ürünlere gerçekten indirim yapılıyor mu? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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