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    Yeniasır TV Ekonomi Altın fiyatları için canlı yayında flaş uyarı!

    Altın fiyatları için canlı yayında flaş uyarı!

    Giriş Tarihi: 24.04.2020, 11:42

    Altının yükselme nedeni olarak şu ifadeler kullanıldı: "Altın bu yıl, koronavirüs pandemisinin resesyonları tetiklemesi ve buna tepki olarak, para birimlerinin değer kaybına ve ülkelerin borçluluklarının artmasına neden olabilecek daha önce benzeri görülmemiş mali ve parasal teşviklere gidilmesi sonucu yükseliyor."

    Altın gram ve ons altın fiyatlarındaki ani değişimleri A Para yayınında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, söz konusu değişimlerin sağlıksız olduğunu söyledi. Gram altın fiyatlarının şu anki seviyede bir miktar daha yükseldiğine dikkat çeken Memiş, "Altın yatırımcısı alım için beklemeyi tercih etmeli" dedi.
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