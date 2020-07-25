Güvenli liman olarak bilinen altın giderek yükseliyor. Gram altın yükselmeye devam ediyor. Peki altın için alım mı satım zamanı mı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı.
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