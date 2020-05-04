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    Yeniasır TV Ekonomi Altın ne kadar yükselecek? Altın fiyatları ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

    Altın ne kadar yükselecek? Altın fiyatları ne kadar? 4 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

    Giriş Tarihi: 04.05.2020, 12:35

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın, yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın, yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 4 Mayıs Pazartesi altın fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları merakla araştırılıyor. Altın yatırımcısı, altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyor. Peki altın, yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükseldi mi? İşte 4 Mayıs Pazartesi altın fiyatları...

    GRAM ALTIN NE KADAR?
    ALIŞ: 382,98 TL
    SATIŞ: 383,17 TL

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
    ALIŞ: 614,00 TL
    SATIŞ: 628,60 TL

    YARIM ALTIN NE KADAR?
    ALIŞ: 1.224,30 TL
    SATIŞ: 1.257,00 TL

    TAM ALTIN NE KADAR?
    ALIŞ: 2.038,28 TL
    SATIŞ: 2.079,29 TL

    CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
    ALIŞ: 2.110,00 TL
    SATIŞ: 2.142,00 TL

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