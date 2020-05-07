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    Altın'da son durum nedir? Altın fiyatları ne kadar?

    Giriş Tarihi: 07.05.2020, 14:38

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Yatırım aracı olarak tercih edilen altın, koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 7 Mayıs Perşembe altın fiyatları...

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