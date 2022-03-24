Ankara- İzmir arası 3,5 saate düşüyor! YHT hattı ne zaman hizmete girecek?

Projede Afyonkarahisar-İzmir arasında altyapı işlerinin yüzde 52,4'ü tamamlandı. Ankara-İzmir arası otobüs yolculuğu süreleri güzergaha, sefere ve mola sayısına göre değişiklik gösterse de 7 saat 55 dakika ile 9 saat arasında tamamlanıyor. Söz konusu mesafe tren yolculuğuyla 14 saatte kat ediliyor. YHT Projesi kapsamındaki tüm kesimler tamamlandığında ise Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 3,5 saate inecek. Ankara-İzmir YHT Hattı bitirildiğinde yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Thy hattı Afyonkarahisar Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa Salihli, Manisa Turgutlu, Manisa olmak üzere 6 yeni istasyona sahip olacak



Peki Ankara-İzmir YHT Hattı ne zaman hizmete girecek? Gelişmeleri A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, canlı yayında aktardı.