Ankara- İzmir arası 3,5 saate düşüyor! YHT hattı ne zaman hizmete girecek?

Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde, İngiltere'den sağlanan 2,45 milyar avroluk kredi, çalışmaların hızlanmasını sağlayacak. Projede 41 bin metrelik 49 tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor.
Projede Afyonkarahisar-İzmir arasında altyapı işlerinin yüzde 52,4'ü tamamlandı. Ankara-İzmir arası otobüs yolculuğu süreleri güzergaha, sefere ve mola sayısına göre değişiklik gösterse de 7 saat 55 dakika ile 9 saat arasında tamamlanıyor. Söz konusu mesafe tren yolculuğuyla 14 saatte kat ediliyor. YHT Projesi kapsamındaki tüm kesimler tamamlandığında ise Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 3,5 saate inecek. Ankara-İzmir YHT Hattı bitirildiğinde yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Thy hattı Afyonkarahisar Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa Salihli, Manisa Turgutlu, Manisa olmak üzere 6 yeni istasyona sahip olacak
Peki Ankara-İzmir YHT Hattı ne zaman hizmete girecek? Gelişmeleri A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, canlı yayında aktardı.