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    Yeniasır TV Ekonomi Ankara- İzmir arası 3,5 saate düşüyor! YHT hattı ne zaman hizmete girecek?

    Ankara- İzmir arası 3,5 saate düşüyor! YHT hattı ne zaman hizmete girecek?

    Giriş Tarihi: 24.03.2022, 11:03

    Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde, İngiltere'den sağlanan 2,45 milyar avroluk kredi, çalışmaların hızlanmasını sağlayacak. Projede 41 bin metrelik 49 tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor.

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    Projede Afyonkarahisar-İzmir arasında altyapı işlerinin yüzde 52,4'ü tamamlandı. Ankara-İzmir arası otobüs yolculuğu süreleri güzergaha, sefere ve mola sayısına göre değişiklik gösterse de 7 saat 55 dakika ile 9 saat arasında tamamlanıyor. Söz konusu mesafe tren yolculuğuyla 14 saatte kat ediliyor. YHT Projesi kapsamındaki tüm kesimler tamamlandığında ise Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 3,5 saate inecek. Ankara-İzmir YHT Hattı bitirildiğinde yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Thy hattı Afyonkarahisar Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa Salihli, Manisa Turgutlu, Manisa olmak üzere 6 yeni istasyona sahip olacak

    Peki Ankara-İzmir YHT Hattı ne zaman hizmete girecek? Gelişmeleri A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, canlı yayında aktardı.

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