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Araç muayenesinde nelere dikkat edilmeli! Nelere bakılır? İşte bilmeniz gerekenler

Giriş Tarihi: 10.12.2019, 11:22

Araç muayenesi, yasal olarak yaptırılması zorunlu olan bir işlemdir. Bu nedenle belirli periyotlarla aracınızı muayeneye sokmanız ve geçer not almanız gerekir. Eğer aracınız muayeneyi geçemeyecek kusurlara sahipse gerekli tadilat ya da tamiratı yaptırmanız istenir. Peki araç muayene işlemi nasıl yapılır? Yılda kaç araç muayenesi yapılır? Araç muayenesinde dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

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