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    Asgari ücret ne kadar olacak?

    Giriş Tarihi: 26.11.2020, 15:23

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Detayları A Haber'den Mert Hacıalioğlu aktardı.

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