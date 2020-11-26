Asgari ücret ne kadar olacak?

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Detayları A Haber'den Mert Hacıalioğlu aktardı.