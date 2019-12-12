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Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret miktarı belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 12.12.2019, 16:08

Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Asgari ücret için 3'lü formül öne çıkıyor. Peki yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 27.6 zam oranlarıyla hesaplandığında asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret ile ilgili merak edilenleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte detaylar...

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