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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! Asgari ücret zammında yeni gelişme!

Giriş Tarihi: 02.12.2019, 14:58

Son dakika haberine göre milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücret zammının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ilki bugün yapılıyor. Toplantı öncesi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu.

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