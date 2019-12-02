Son dakika haberine göre milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücret zammının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ilki bugün yapılıyor. Toplantı öncesi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! Asgari ücret zammında yeni gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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