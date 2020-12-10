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    Yeniasır TV Ekonomi Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Giriş Tarihi: 10.12.2020, 11:53

    Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret ile ilgili gelecek haberde. 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Görüşmeler devam ederken vatandaşların da araştırmaları sürüyor. Peki asgari ücret kriterleri neler? Asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında merak edilenleri açıkladı.

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