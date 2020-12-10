Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

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Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret ile ilgili gelecek haberde. 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Görüşmeler devam ederken vatandaşların da araştırmaları sürüyor. Peki asgari ücret kriterleri neler? Asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında merak edilenleri açıkladı.