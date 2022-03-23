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    Yeniasır TV Ekonomi Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

    Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

    Giriş Tarihi: 23.03.2022, 12:40

    Asgari ücrete Ocak ayında yüzde 50'in üzerinde zam yapılmıştı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa olan zam sonrası 'Asgari ücrete ikinci zam olacak mı?' soruları konuşulmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugünlerde asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. işveren de asgari ücretin dışında diğer ücret türlerini de kendiliğinden kademelendirmiştir. Önümüzdeki dönem enflasyonun aşama aşama düşeceğini hepimiz göreceğiz" ifadelerini kullandı. Peki asgari ücrete ikinci bir zam gelir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları açıkladı.

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