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    Yeniasır TV Ekonomi Assos ve Troya tünelleri bugün açılıyor! 50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor

    Assos ve Troya tünelleri bugün açılıyor! 50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor

    Giriş Tarihi: 11.10.2022, 09:48

    Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayacak olan ve 50 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek olan Assos ve Troya tünelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor. Köprü ile iş gücünde 72 milyon TL ve 36 milyon TL akaryakıt olmak üzere toplamda 108 milyon TL tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacak. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

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