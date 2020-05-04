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    Yeniasır TV Ekonomi AVM'ler kademeli olarak açılacak! İşte uygulanacak kurallar...

    AVM'ler kademeli olarak açılacak! İşte uygulanacak kurallar...

    Giriş Tarihi: 04.05.2020, 12:41

    Milyonlarca kişi alışveriş merkezlerinin ne zaman açılacağını merak ediyor. Mayıs ortasından itibaren kademeli olarak açılmak isteyen alışveriş merkezleri (AVM), koronavirüs salgınına karşı yeni bir düzenle tüketicinin karşısına çıkacak. Buna göre, vatandaşlar mağazalara girdiğinde istediği gibi dolaşamayacak, oklarla yönlendirmeler ve patikalar oluşturulacak.

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