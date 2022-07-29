Aydın-Denizli Otoyolu'nda geri sayım

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Kasım 2020'de temeli atılan Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 23'ü bağlantı, 140'ı ana yol olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda olan otoyolda 3 bin 36 kişi çalışıyor. Otoyolda 13 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisinin bulunduğu belirtilirken otoyolun 2023 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İzmir’den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya’ya uzanacak olan otoyol, Ege ve Akdeniz’in turizmini de güçlendirecekken projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmir-Antalya arası da 3 saate inecek. Çalışmalarda son durum A Haber'den Vural Efecik aktardı.