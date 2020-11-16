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    Yeniasır TV Ekonomi Aydın - Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı

    Aydın - Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı

    Giriş Tarihi: 16.11.2020, 12:59

    İzmir'i Antalya'ya bağlayacak otoyol güzergahının ikinci adımı olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından atıldı.

    İzmir'i Antalya'ya bağlayan güzergah üzerinde bulunan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı olarak nitelendirilen Aydın-Denizli Otoyolu'nun temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı.

    İzmir'i Aydın'a bağlayan 115 kilometrelik otoyolu Denizli'ye kadar uzatacak Aydın-Denizli Otoyolu, 140 kilometrelik gövde yolu ve 23 kilometrelik bağlantı yollarıyla 163 kilometre olacak. Otoyolda, 19 köprülü kavşak, 19 viyadük ve 5 otoyol hizmet tesisi inşa edilecek.

    YILDA 614 MİLYON LİRA TASARRUF
    Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi bir saat kısalarak 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek.

    Yol sayesinde, zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.

    İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyol projesinin, Aydın-Denizli Otoyolu kesimi ve sonraki etaplarda yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla, İzmir-Antalya arasındaki 6-7 saat süren mevcut 580 kilometrelik seyahat, 440 kilometre otoyol ile 3-3,5 saate inecek ve iki büyük turizm kenti birbirine bağlanmış olacak.

    BÖLGEDE TURİZM VE TİCARETİ KOLAYLAŞTIRACAK
    Sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Ege Bölgesi'nin Denizli ve Aydın şehirleri de otoyol ile birbirine bağlanarak, Ege'den Akdeniz'e uzanan koridorda bölge turizmiyle birlikte ticaret de hızlanacak.

    Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesini sağlayacak Aydın-Denizli Otoyolu, Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak.

    Öte yandan İstanbul-İzmir Otoyolu'yla da birleşen güzergah sayesinde, Kapıkule üzerinden giriş yapan bir araç, Ege ve Akdeniz'e otoyol konforuyla ulaşma imkanına sahip olacak.

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