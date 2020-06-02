  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Bakan Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının yeni finansman paketlerini değerlendirdi

    Bakan Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının yeni finansman paketlerini değerlendirdi

    Giriş Tarihi: 02.06.2020, 12:40

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın ortak açıklamasıyla duyurulan yeni finansman paketlerini değerlendirdi.
    Bakan Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının yeni finansman paketlerini değerlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    EPDK'dan akaryakıt şirketlerine uyarı: Fiyatları makul seviyeye çekin!
    EPDK'dan akaryakıt şirketlerine uyarı: Fiyatları makul seviyeye çekin!
    Kamu katılım finans kuruluşlarınca 4 yeni paket
    Kamu katılım finans kuruluşlarınca 4 yeni paket
    Altın fiyatları 2 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
    Altın fiyatları 2 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
    Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    FETÖ operasyonu! 118 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı
    FETÖ operasyonu! 118 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı
    TRT World Yapımcısı Donovan, Amerikan polisinin şiddetini gözler önüne serdi
    TRT World Yapımcısı Donovan, Amerikan polisinin şiddetini gözler önüne serdi
    EPDK'dan akaryakıt şirketlerine uyarı: Fiyatları makul seviyeye çekin!
    EPDK'dan akaryakıt şirketlerine uyarı: Fiyatları makul seviyeye çekin!
    Kamu katılım finans kuruluşlarınca 4 yeni paket
    Kamu katılım finans kuruluşlarınca 4 yeni paket
    Altın fiyatları 2 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
    Altın fiyatları 2 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
    Kredi faiz oranlarında tarihi düşüş! İşte, konut, taşıt, ihtiyaç kredisi yeni faiz oranları
    Kredi faiz oranlarında tarihi düşüş! İşte, konut, taşıt, ihtiyaç kredisi yeni faiz oranları
    THY ilk uçuşunu İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirdi
    THY ilk uçuşunu İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirdi
    Dev kredi paketi açıklandı! Kamu bankalarından kimler yüzde kaç faizle kredi alacak?
    Dev kredi paketi açıklandı! Kamu bankalarından kimler yüzde kaç faizle kredi alacak?