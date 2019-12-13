Bakan Albayrak müjdeyi verdi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bakan-albayrak-mujdeyi-verdi-1576237005" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kayseri'de iş dünyası ile buluşma programları kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları ile görüştük, faiz oranını yüzde 9 - 11,5'lara düşürüp reel sektöre yansıtacağız. Böylece yılı kapatmadan faizlerde tek haneye iniyoruz" dedi.