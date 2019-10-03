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Bakan Albayrak'tan İstanbul Finans Merkezi açıklaması! Ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 03.10.2019, 15:27

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Finans Merkezi'yle ilgili soruya Bakan Albayrak, "Bu ay içinde özellikle kamu kurumları ve kalan inşaat bölümlerinin ihaleleri tamamlanarak, bu yıl sonuna kadar en yoğun inşaat dönemine ulaşacak. Gelişmiş oyuncular bu finans merkezinde yer alacak. 2022'nin başında inşaat süreci bitecek. 2020 yılında yasal olarak bir çok açıdan alt yapıyı hızlı bir şekilde bitireceğiz." dedi.

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