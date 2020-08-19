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    Bakan Albayrak'tan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, açılış töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 19.08.2020, 16:04

    Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Dev fabrikanın açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi." açıklamasında bulundu.

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