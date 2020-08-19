Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Dev fabrikanın açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi.' açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak'tan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, açılış töreninde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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