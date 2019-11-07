Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak, "Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç. Önümüzdeki yıl itibariyle tek haneli dönemi yaşayacağız." dedi.
Bakan Albayrak:Tarihi süreçten güçlenerek çıktık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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