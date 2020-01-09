Sivas'ta, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık." ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, ayrıca Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi.
Bakan Berat Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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