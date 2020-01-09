Bakan Berat Albayrak: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bakan-berat-albayrak-2019u-beklentilerin-otesinde-bir-performansla-kapattik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sivas'ta, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık." ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, ayrıca Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi.