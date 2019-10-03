Bakan Berat Albayrak: 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bakan-berat-albayrak-2022de-enflasyonda-yuzde-5in-altini-gorecegiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aHaber ve aPara canlı yayınında gündeme ve Türkiye'nin ekonomi alanındaki planlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, ''Cari denge, enflasyon dengesi, bütçe disiplininden bahsediyoruz. Biz bu dengeyi çok hassas yönetmeye gayret ettik. Altyapıyı buna göre güncelledik. Son 1 yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz.'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Ekonomi Programını (YEP) kamuoyu ile paylaşan ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uygulayacağı planları açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aHaber ve aPara canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Türkiye son 1 yılda çok tarihi bir süreçten geçti. Son 1 yılda yaşananlardan sonra Türkiye olarak ağır tecrübelerle engin kazanımlar elde ettik. Türkiye olarak güçlü bir şekilde kararlı ve dik duruşla süreci yönetirsek her daim kazanacağımızı ifade ettik. Ekonomik olarak geldiğimiz noktada kazanımlarımız var. Enflasyonda atılan senkronize adımlarla son 1 bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamları gördük. Dengelenme süreci başarıyla ilerliyor." dedi.

Enflasyon dengesiyle ilgili konuşan Bakan Berat Albayrak, "Cari denge, enflasyon dengesi, bütçe disiplininden bahsediyoruz. Biz bu dengeyi çok hassas yönetmeye gayret ettik. Altyapıyı buna göre güncelledik. Son 1 yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz. " ifadelerini kullandı.