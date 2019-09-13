Bakan Berat Albayrak Euronews'a makale yazdı: Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bakan-berat-albayrak-euronewsa-makale-yazdi-turkiyenin-guclu-mali-tablolari-guven-veriyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Euronews için yazdı. “Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor” başlığıyla yayınlanan makalede Albayrak, “Önemli reformların yapıldığı bir yılın ardından hükümet iddialı ekonomik dönüşüm ajandasını hayata geçirme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Önümüzdeki seçimlerin olmadığı dört yıl boyunca Türkiye büyük yatırım fırsatları sunuyor.” ifadelerini kullandı.