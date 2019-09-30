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Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı!

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 11:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasının çizileceği Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı program ile birlikte 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu. Albayrak enflasyon hedefinin 2022 yılında yüzde 4,9 olduğunu açıklarken, bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefinin de, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasının çizileceği Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı program ile birlikte 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş oldu.

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