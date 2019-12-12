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Bakan Berat Albayrak'tan önemli mesajlar: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik

Giriş Tarihi: 12.12.2019, 12:52

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz en büyük şoklara karşı sergilenen duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini ispat etti. Kurumlarımızla gösterdiğimiz refleksle yaşanan her şoktan güçlenerek çıktık. Ekonomimizi daha da güçlü kılmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

Beştepe'de düzenlenen 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyle ilgili kriitk mesajlar verdi.

"EKONOMİMİZİ DAHA DA GÜÇLÜ KILMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın belirttiği muasır medeniyetler seviyesinin daha da üstüne çıkmak için çok daha fazla çalışacağız. Son 6 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güçlü Türkiye idealine karşı sayısız plan ve girişimle karlı karşıya kaldık. Ve hamdolsun yüce milletimizin desteği ile birer birer bertaraf ettik. Ekonomimiz en büyük şoklara karşı sergilenen duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini ispat etti. Kurumlarımızla gösterdiğimiz refleksle yaşanan her şoktan güçlenerek çıktık. Ekonomimizi daha da güçlü kılmak zorundayız" dedi.

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