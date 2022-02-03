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    Yeniasır TV Ekonomi Bakan Nebati'den büyüme, döviz ve enflasyon açıklaması

    Bakan Nebati'den büyüme, döviz ve enflasyon açıklaması

    Giriş Tarihi: 03.02.2022, 10:13

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurları ve enflasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, "Kur korumalı yeni mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Kur korumalı yeni mevduat planına 113 milyar lira döviz hesaplarından geldi." dedi. Nebati ayrıca "Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralı kayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz" diye ekledi.

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