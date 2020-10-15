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    Bakan Pakdemirli'den Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 15.10.2020, 13:07

    Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi"nin son toplantısı bugün İzmir'de yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dev zirvede tarım sektörünün tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğini ifade etti. Pakdemirli, (Tarımsal destekler) "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." ifade etti.

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