 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekonomi > Bakıcı desteği başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır?

Bakıcı desteği başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır?

Giriş Tarihi: 13.11.2019, 12:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” başvurularının 13 Kasım 2019 Çarşamba saat 14.00’da başlayacağını açıkladı. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Bakıcı desteği almak için gereken şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakıcı desteği başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir’de tatlıcı baskını! Görüntüler mide bulandırdı
İzmir’de tatlıcı baskını! Görüntüler mide bulandırdı
Kastamonu'da akaryakıt istasyonuna ayı girdi
Kastamonu'da akaryakıt istasyonuna ayı girdi
Dönerin yarısı yağ çıktı!
Dönerin yarısı yağ çıktı!
Onları hiç böyle görmediniz! İşte dünyaca ünlü oyuncuların sakallı ve sakalsız halleri...
Onları hiç böyle görmediniz! İşte dünyaca ünlü oyuncuların sakallı ve sakalsız halleri...
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Muğla'da trafikte görenleri şok eden görüntü! 'Bu kadarına pes' dedirtti! İşte o anlar böyle kaydedildi
Muğla'da trafikte görenleri şok eden görüntü! 'Bu kadarına pes' dedirtti! İşte o anlar böyle kaydedildi
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Alışveriş tutkunları dikkat! '11.11 indirimi' gerçekten var mı? Ürünlere gerçekten indirim yapılıyor mu? İşte detaylar...
Alışveriş tutkunları dikkat! '11.11 indirimi' gerçekten var mı? Ürünlere gerçekten indirim yapılıyor mu? İşte detaylar...
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor
Emekli ve memur zamları şekilleniyor!
Emekli ve memur zamları şekilleniyor! Emekli zammı ne kadar olacak?
Çalışan annelere bin 300 lira destek
Çalışan annelere bin 300 lira destek
THY'den 10 Kasım'a özel video
THY'den 10 Kasım'a özel video