Bakıcı desteği başvuruları başladı! Nasıl başvuru yapılır?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bakici-destegi-basvurulari-basladi-nasil-basvuru-yapilir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” başvurularının 13 Kasım 2019 Çarşamba saat 14.00’da başlayacağını açıkladı. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Bakıcı desteği almak için gereken şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...