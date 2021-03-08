Başkan Erdoğan: "Büyüme rakamları zorlu süreçte başarımızı ortaya koyuyor."

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/baskan-erdogan-buyume-rakamlari-zorlu-surecte-basarimizi-ortaya-koyuyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Yatırımların miktarı kadar sürdürülebilir olması önemli" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca, "Büyüme rakamları zorlu süreçte başarımızı ortaya koyuyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Yatırımların miktarı kadar sürdürülebilir olması önemli" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca, "Büyüme rakamları zorlu süreçte başarımızı ortaya koyuyor." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Boğaziçi zirvesinin başarılı geçmesini diliyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle zirveyi hibrit programla gerçekleştiriyoruz. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, işsizlik oranlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir.

En sıkıntılı günlerinde 157 ülke, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destekte bulunduk. 311 milyar lirayı bulan kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık.

Türkiye büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz.



İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız. Sosyal paydanın gözetilmediği, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım eksik kalmış bir yatırımdır.



Etki yatırımının daha fazla öne çıkacağını düşünüyoruz. Biz de gerek cumhurbaşkanlığı ve gerek kurumlar aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz.