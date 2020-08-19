Başkan Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/baskan-erdogan-cuma-gunu-bir-mujde-verecegiz-yeni-bir-donem-acilacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz'' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca ''Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak'' ifadelerini kullandı.