  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Başkan Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak

    Başkan Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak

    Giriş Tarihi: 19.08.2020, 16:40

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz'' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca ''Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak'' ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!
    Cemal Kalyoncu'dan önemli açıklamalar
    Cemal Kalyoncu'dan önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz
    Bakan Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz
    Yolcu otobüsü şarampole uçtu
    Yolcu otobüsü şarampole uçtu
    Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'na dair detaylar
    Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'na dair detaylar
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!
    Cemal Kalyoncu'dan önemli açıklamalar
    Cemal Kalyoncu'dan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, açılış töreninde önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz
    Bakan Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz
    Temmuz ayında konut satışlarında büyük rekor
    TÜİK açıkladı! Temmuz ayında konut satışlarında büyük rekor
    Bakan Albayrak'tan konut satışı mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut satış istatistiklerini değerlendirdi