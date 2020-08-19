Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz'' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca ''Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.