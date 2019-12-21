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Başkan Erdoğan'dan 'Bütçe' açıklaması: Hayırlı uğurlu olsun

Giriş Tarihi: 21.12.2019, 08:59

2020 Bütçesi TBMM'de kabul edildi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." dedi.

Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Erdoğan mesajını, "Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." diyerek tamamladı.

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