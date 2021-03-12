  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti geliyor!

    Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti geliyor!

    Giriş Tarihi: 12.03.2021, 15:58

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklıyor. Başkan Erdoğan 850 bin esnafı rahatlatacak müjdeyi verdi. Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hastane bir anda karıştı! Tartışma anbean kamerada
    Hastane bir anda karıştı! Tartışma anbean kamerada
    EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, Bodrum sezonunu erken açtı
    EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca, Bodrum sezonunu erken açtı
    Başkan Erdoğan'dan önemli 'büyüme' açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan önemli 'büyüme' açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar! İllerde yeniden kapanma olacak mı?
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar! İllerde yeniden kapanma olacak mı?
    THY'den 'İstiklal Marşı' klibi: 'Bu vatan tam 100 yıldır aynı marşı söylüyor'
    THY'den 'İstiklal Marşı' klibi: 'Bu vatan tam 100 yıldır aynı marşı söylüyor'
    Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı
    Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı
    Başkan Erdoğan: Büyüme rakamları zorlu süreçte başarımızı ortaya koyuyor.
    Başkan Erdoğan: "Büyüme rakamları zorlu süreçte başarımızı ortaya koyuyor."
    Türkiye o dönemde en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu! Berat Albayrak'ı hedef alanlara böyle anlattı
    Türkiye o dönemde en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu! Berat Albayrak'ı hedef alanlara böyle anlattı
    Türkiye salgın yılında yüzde 1,8 büyüdü
    Büyüme rakamları açıklandı
    Kapatılan iş yerleri için vergi kararı
    Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme süreleri ertelendi
    Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı
    Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı