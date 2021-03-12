Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde: Vergi muafiyeti geliyor!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/baskan-erdogandan-esnafa-mujde-vergi-muafiyeti-geliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklıyor. Başkan Erdoğan 850 bin esnafı rahatlatacak müjdeyi verdi. Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.