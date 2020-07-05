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    Yeniasır TV Ekonomi Başkan Erdoğan'dan Hidroelektrik Üretim Tesisleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan Hidroelektrik Üretim Tesisleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 05.07.2020, 16:00

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamasında, "Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

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