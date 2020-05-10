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    Başkan Erdoğan'dan İstanbul Havalimanına Hızlı Metro Projesi töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 10.05.2020, 16:05

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro" Projesi töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Video konferans yöntemiyle TBM tünellerinin tamamlanması töreninde konuşan Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'na ulaşım sorunu sona eriyor." dedi. Türkiye'nin bölgedeki "Sağlık üssü" ülke konumuna geleceğini söyleyen Başkan Erdoğan, yapımı süren acil hastanelerin de bayram sonuna kadar açılışlarının yapılacağını söyledi.

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