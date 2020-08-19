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    Yeniasır TV Ekonomi Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!

    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!

    Giriş Tarihi: 19.08.2020, 16:41

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Erdoğan, ''Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor'' ifadelerini kullandı.

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