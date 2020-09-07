Başkan Erdoğan'dan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/baskan-erdogandan-turkiye-sigorta-tanitim-toreninde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum." dedi.