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    Yeniasır TV Ekonomi Başkan Erdoğan'dan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 07.09.2020, 14:20

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum." dedi.

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