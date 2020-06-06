Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/baskan-erdogandan-yusufeli-baraji-paylasimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden 'Yusufeli Barajı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden törende yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerine yer verdi.